В ГД призвали наградить машинистку, не бросившую «взбесившийся» трамвай Депутат Милонов: машинистку разбившегося в Кемерово трамвая нужно наградить

Фото: Максим Киселев/ТАСС

Машинистку разбившегося в аварии трамвая в Кемерово нужно наградить после того, как будет проведено расследование и определится причина трагедии, считает зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что девушка должна стать примером для многих.

Конечно, награждение девушки возможно после того, как будет проведено расследование, будет определена причина трагедии. Безусловно, девушка должна стать примером для многих из нас, — отметил депутат.

Милонов напомнил, что, когда в Санкт-Петербурге автобус скатился в реку, водитель думал только о себе. В связи с этим поведение машинистки трамвая из Кемерово является очень важным примером, считает парламентарий.

Когда в Санкт-Петербурге скатился автобус в реку, водитель думал только о себе, совершенно другая ситуация. Трагедия в Кемерово — очень важный пример. Это важно даже не для самой девушки, а для всех нас. Общество должно уметь говорить «спасибо», — заключил Милонов.

Подруга девушки — водителя трамвая ранее заявила, что уверена в ее невиновности. Она отметила, что пострадавшая машинистка очень ответственная и сосредоточенная. По словам собеседницы издания, у девушки нет вредных привычек.