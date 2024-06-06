«Не ее вина»: подруга о девушке-водителе разбившегося в Кемерово трамвая Подруга уверена в невиновности девушки-водителя разбившегося в Кемерово трамвая

Фото: Максим Рожко/ТАСС

Подруга девушки-водителя трамвая, разбившегося в Кемерово при столкновении, уверена в ее невиновности. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что пострадавшая машинистка очень ответственная и сосредоточенная. По словам собеседницы издания, у водителя нет вредных привычек.

Мы с Александрой жили в одной деревне, она очень ответственная и сосредоточенная девушка. У нее нет вредных привычек. Поэтому я уверена, что она не могла быть виновной в ДТП, такого просто не могло произойти по ее вине, — подчеркнула подруга.

Начальник пресс-службы Кемеровской электротранспортной компании Максим Гончаренко ранее заявил, что водитель потерявшего управление трамвая в Кемерово во время ДТП проявила личное мужество. Он подчеркнул, что Александра могла покинуть вагон через дверь в перегородке, но решила остаться за управлением, чтобы попытаться предотвратить аварию.

Столкновение двух трамваев произошло около 07:30 на Логовом шоссе. В настоящее время известно о 102 пострадавших, один человек погиб. По крайней мере три человека находятся в тяжелом состоянии, еще восемь — в состоянии средней тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.