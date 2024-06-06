«Оставалась до последнего»: в КЭТК о мужестве водителя разбившегося трамвая Кемеровская компания похвалила водителя разбившегося трамвая за отвагу

Фото: Максим Рожко/ТАСС

Столкновение трамваев в Кемерово

Водитель потерявшего управление трамвая в Кемерово во время ДТП проявила личное мужество, заявил «Газете.Ru» начальник пресс-службы Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) Максим Гончаренко. Он подчеркнул, что Александра могла покинуть вагон через дверь в перегородке, но решила остаться за управлением, чтобы попытаться предотвратить аварию. В КЭТК она начала работать в октябре прошлого года, но за это время зарекомендовала себя как ответственный дисциплинированный сотрудник.

Надо отметить личное мужество этой девушки: она находилась в кабине, прекрасно видела ситуацию и понимала, что своей кабиной прежде всего врежется в трамвайный вагон, который находится впереди. У нее есть дверь в перегородке, она могла бы проявить малодушие и сбежать оттуда в салон, но до последнего оставалась за управлением трамвайным вагоном, пытаясь предотвратить аварию, — объяснил Гончаренко.

Ранее в экстренных службах сообщили, что количество пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово превысило 100 человек. На осмотре до сих пор находится 61 человек, 31 уже отпустили домой.

Мэр Кемерово Дмитрий Анисимов сообщил, что умер один из пострадавших в ДТП с трамваями. Он уточнил, что власти встретятся с близкими погибшего, а его семье окажут всестороннюю поддержку.