Водитель или власти? Кто на самом деле виноват в чудовищном ДТП в Кемерово

Фото: Максим Рожко/ТАСС

Столкновение трамваев в Кемерово

Число пострадавших в Кемерово после ДТП с трамваями выросло до 109, один человек погиб. Кто на самом деле виноват в чудовищной аварии, что рассказали о ЧП очевидцы?

Что известно о ДТП с трамваями в Кемерово

Столкновение транспортных средств произошло на Логовом шоссе в начале Кузнецкого моста. Трамваи двигались в попутном направлении и столкнулись возле остановки «Набережная».

Сообщение о происшествии поступило около 07:30 (03:30 мск). Известно, что возгорания на месте ДТП не было. Трамвай, въехавший во второй, проходил техосмотр в апреле, а ТО-2 — 2 июня. В Кемеровской электротранспортной компании отметили, что он был исправен.

За рулем трамвая находилась водитель, которая работает с октября 2023 года. Она зарекомендовала себя положительно.

По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, при столкновении трамваев пострадали 109 человек, госпитализированы 19. Ранее стало известно, что один из пострадавших скончался. Глава города Дмитрий Анисимов пообещал всестороннюю поддержку семье погибшего. По его словам, состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает, кровь не требуется.

Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь, а медучреждения обеспечены необходимым оборудованием и лекарствами.

Кто виноват в ДТП с трамваями в Кемерово

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль ход расследования.

Причинами столкновения трамваев могли стать отказ тормозов и человеческий фактор. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев, пассажиров, должностных лиц компании-перевозчика. В профильных подразделениях администрации в ближайшее время будет изъята и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке пассажиров.

Водитель трамвая, 23-летняя девушка, после ДТП позвонила близким и сказала, что тормоза полностью отказали. Об этом телеканалу RT рассказала мать Александры Мариевой Наталья.

Замглавы Минтранса России Валентин Иванов заявил, что уполномоченные структуры выясняют причины смертельного ДТП с трамваями в Кемерово, это поможет в дальнейшем избежать подобных инцидентов. Его слова с полей ПМЭФ передает Telegram-канал SHOT. Иванов отметил, что причиной аварии мог быть как отказ технических средств, так и человеческий фактор.

Фото: Максим Рожко/ТАСС Столкновение трамваев в Кемерово Фото: Максим Рожко/ТАСС Столкновение трамваев в Кемерово Фото: Максим Рожко/ТАСС Столкновение трамваев в Кемерове Фото: Максим Рожко/ТАСС Столкновение трамваев в Кемерове Фото: Максим Рожко/ТАСС Столкновение трамваев в Кемерово Фото: Максим Рожко/ТАСС Столкновение трамваев в Кемерово

«Причина в каждом случае разная: это может быть отказ технических средств, может быть человеческий фактор, могут быть какие-то иные факторы, которые способствовали. Поэтому разбираться надо в причинах, и будем устранять их», — сказал он.

При этом глава Кемерово подчеркнул, что износ городских трамваев достигает 90%, а их возраст доходит до 40 лет.

«Трамваи будут развиваться — это приоритетный вид транспорта. Сейчас износ трамваев составляет 80–90%. Они устаревшие, их возраст составляет до 40 лет. Источник финансирования определяется, есть федеральные программы, в которые мы заявляемся. Понимание источников финансирования будет ближе к 2025 году, сначала надо обновить инфраструктуру», — сказал Анисимов в беседе с ТАСС.

Власти сибирских городов ежегодно сообщают о высокой степени износа общественного транспорта, в частности трамваев. В Томске износ трамваев в 2022 году составил 90%, в Новосибирске в 2023-м — 80%, в Барнауле в 2021 году — 98%.

Что рассказали очевидцы о ДТП в Кемерово

Одна из пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово рассказала NEWS.ru, что все произошло очень быстро. По ее словам, она ехала в середине транспортного средства, в которое врезалось другое. Женщина ощутила внезапный толчок, пассажиры начали падать. Сразу же после аварии люди стали быстро выходить на улицу, уточнила пострадавшая.

«Я находилась в середине трамвая, в который врезался другой, поэтому даже не заметила, как он разогнался. Все произошло очень быстро — внезапно сильный толчок, и все падают. После этого все быстро начали выходить на улицу», — поделилась она.

Гражданка отметила, что сама пострадала не сильно: от падения остались ушибы и небольшие царапины. По словам собеседницы портала, серьезные травмы получили пассажиры другого трамвая, их первыми увезли на скорой. Она добавила, что ждать медиков пришлось больше 40 минут.

«Больше пострадали пассажиры другого трамвая. Их увозили на скорой первыми. В первую очередь тех, кто выпал на проезжую часть. Ждали скорую мы минут 45. Надеюсь, после этого у нас наконец-то заменят трамваи на новые. Они же постоянно ломаются», — заключила пострадавшая.

Читайте также:

Больше 100 ранено: что на самом деле случилось в ДТП с трамваями в Сибири

«Летел неуправляемый»: раскрыты подробности аварии с трамваями в Кемерово

Более 100 раненых: что известно о смертельном ДТП с трамваями в Кемерово