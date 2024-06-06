Пострадавшая раскрыла подробности столкновения трамваев в Кемерово Пострадавшая в ДТП в Кемерово: столкновение трамваев произошло очень быстро

Фото: Максим Рожко/ТАСС

Столкновение трамваев в Кемерове

Столкновение двух трамваев в Кемерово произошло очень быстро, рассказала NEWS.ru одна из пострадавших. Собеседница издания пояснила, что ехала в середине транспортного средства, в который врезалось другое. По ее словам, она ощутила внезапный толчок, пассажиры начали падать. Сразу же после аварии люди стали быстро выходить на улицу, уточнила пострадавшая.

Я находилась в середине трамвая, в который врезался другой, поэтому даже не заметила, как он разогнался. Все произошло очень быстро — внезапно сильный толчок, и все падают. После этого все быстро начали выходить на улицу, — поделилась женщина.

Она отметила, что сама пострадала не сильно: от падения остались ушибы и небольшие царапины. По словам собеседницы издания, серьезные травмы получили пассажиры другого трамвая, их первыми увезли на скорой. Она добавила, что ждать медиков пришлось больше 40 минут.

Больше пострадали пассажиры другого трамвая. Их увозили на скорой первыми. В первую очередь тех, кто выпал на проезжую часть. Ждали скорую мы минут 45. Надеюсь, после этого у нас наконец-то заменят трамваи на новые. Они же постоянно ломаются, — заключила пострадавшая.

Столкновение двух трамваев произошло около 07:30 на Логовом шоссе в Кемерово. В настоящее время известно о 102 пострадавших, один человек погиб. По крайней мере три человека находятся в тяжелом состоянии, еще восемь — в состоянии средней тяжести.