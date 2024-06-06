«Летел неуправляемый»: раскрыты подробности аварии с трамваями в Кемерово Пострадавшие в аварии в Кемерово возмущены состоянием городских трамваев

Фото: Максим Рожко/ТАСС

Столкновение трамваев в Кемерово

Жительница Кемерово Ирина, чья дочь пострадала при столкновении трамваев, рассказала, что возмущена состоянием транспорта в городе. В беседе с NGS24 она отметила, что не понимает, почему «разворотили весь город, столько всего построили, а трамваи без тормозов».

Почему Московскую площадь построили, а транспорт у нас в таком состоянии? Как так получилось, что разворотили весь город, столько всего построили, а трамваи без тормозов? Бывший губернатор уехал в Москву на повышение, и кому он вот это все оставил: сибиряки, коллапс в городе, закрыли мост, не сделав объездную дорогу? Может, не Московская площадь городу нужна была в первую очередь, а чтобы люди добирались на работу спокойно и безопасно. Это безобразие, — сказала собеседница.

Кроме того, Ирина добавила, что ее дочь Варвара находилась в потерявшем управление вагоне. Как только произошло ДТП, девушка сразу позвонила маме. Собеседница отметила, что девушке повезло — во время столкновения она сидела, но возможны отложенные последствия травмы.

Люди пострадали еще и психологически, в дальнейшем им нужна будет и помощь хорошего психолога, потому что как после такого снова сесть в трамвай? Это было очень страшно, когда он летит неуправляемый. Дочь говорит, что у нее в тот момент началась паническая атака, она думала, что сейчас все взорвется, — поделилась мать пострадавшей.

По словам другой пострадавшей, Натальи, людям пришлось ждать скорую помощь около 40 минут, поскольку сначала медики забирали потерпевших в тяжелом состоянии. Собеседница выразила надежду, что город закупит новые вагоны на замену тем, что «постоянно ломаются».

Едешь, трамвай может остановиться на середине пути, всех пассажиров высаживают, — сказала Наталья.

Ранее экстренные службы сообщили, что количество пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово превысило 100 человек. Подтверждена гибель одного человека. На осмотре до сих пор находится 61 человек, 31 уже отпустили домой.