В Минтрансе ответили на вопрос о ДТП с трамваями в Кемерово Иванов: надо найти причину ДТП с трамваями в Кемерово и предотвращать такие ДТП

Замглавы Минтранса России Валентин Иванов заявил, что уполномоченные структуры выясняют причины смертельного ДТП с трамваями в Кемерово, это поможет в дальнейшем избегать подобных инцидентов, его слова с полей ПМЭФ приводит Telegram-канал SHOT. По его словам, это может быть как отказ технических средств, так и человеческая причина.

Причина в каждом случае разная: это может быть отказ технических средств, может быть человеческая причина, может быть какие-то иные меры, которые способствовали. Поэтому разбираться надо в причинах и будем устранять их, — сказал он.

Столкновение двух трамваев произошло утром на Логовом шоссе в Кемерово. В настоящее время известно о 102 пострадавших, один человек погиб. По крайней мере три человека находятся в тяжелом состоянии, еще восемь — в состоянии средней тяжести.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев считает, что необходимо проверить весь городской транспорт по стране после трагедии с трамваем в Кемерово. Парламентарий отметил, что причиной ДТП стал значительный износ транспорта. Некоторые из них ровесники своих водителей и машинистов, добавил он.