В ГД призвали проверить весь городской транспорт после трагедии в Кемерово Депутат Толмачев: нужно проверить городской транспорт после аварии в Кемерово

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Необходимо проверить весь городской транспорт по стране после трагедии с трамваем в Кемерово, заявил в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев. Парламентарий отметил, что причиной ДТП стал значительный износ транспорта.

Трагедия с трамваем в Кемерово — результат острой проблемы с устаревшим парком техники. Износ значителен. Необходимо проверить городской и пригородный транспорт по всей стране — речь, конечно, о старом парке. Анализу подлежит все: качество и сроки ремонта, обслуживания, — пояснил депутат.

Толмачев уточнил, что проверить нужно не только трамваи, но и автобусы, и пригородные поезда. Как подчеркнул парламентарий, некоторые из них ровесники своих водителей и машинистов. В Кемерово также следует провести проверку всей цепочки ответственных, чтобы выявить, кто допустил аварию.

Возвращаясь к кемеровской катастрофе: нужно проверить всю цепочку ответственных, чтобы достоверно выяснить, кто допустил такую аварию. И сделать это надо самым тщательным образом. Безопасность наших граждан — приоритет. Искренне желаю выздоровления всем пострадавшим в этой страшной аварии, — заключил Толмачев.

Ранее стало известно, что количество пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово превысило 100 человек. Подтверждена гибель одного человека. На осмотре до сих пор находится 61 человек, 31 уже отпустили домой.