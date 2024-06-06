Прокуратура подтвердила приоритетный мотив убийства в Москве Прокуратура: приоритетной версией убийства жителя Москвы является конфликт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приоритетной версией убийства 35-летнего Константина Балишанского в столичном районе Фили-Давыдково является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым, сообщили в столичной прокуратуре. В ведомстве подтвердили, что возникнуть он мог почве ревности. При этом версия о заказном характере убийства не подтверждается.

Приоритетной версией убийства является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым, возникший на почве ревности, — говорится в сообщении.

Ранее эту же версию озвучивал Telegram-канал Mash. Канал утверждает, что предполагаемый убийца и его жертва работали в компании Mediasystem Group, принадлежащей Андрею Балишанскому. Убитый был его сыном.

Также, по информации Mash, убийцей мог оказаться некий Андрей Демин. Канал утверждает, что подозреваемому 35 лет и раньше он работал фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов.

В Сети распространилось видео момента задержания подозреваемого. На кадрах можно заметить, что мужчина лежит на земле в окружении правоохранителей и тяжело дышит.

Преступление было совершено утром 6 июня. Человек в маске выстрелил в жертву у подъезда жилого дома, а после добил выстрелами в упор у дороги. После киллер скрылся с места преступления. На месте убийства изъяты гильзы калибра 5,45 мм, предварительно, от АКС-74У «Ксюха».