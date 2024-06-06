Mash назвал мотив и возможного убийцу жителя Москвы Mash: убийцей мужчины в Москве может быть его коллега

Фото: t.me/moscowproc*

Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в окружении жертвы сообщает, что жителя Москвы, предварительно, мог застрелить его коллега. По данным канала, мотивом преступления стала ревность.

Как пишет Mash, потенциальный киллер и его жертва вместе работали в Mediasystem Group. Также, указывает канал, компания принадлежит Андрею Балишанскому, а убитым оказался его сын Константин.

Telegram-канал SHOT в свою очередь заявил, что убийство москвича готовилось около пяти месяцев. По его информации, в феврале неустановленные лица стали активно собирать информацию о жертве через слитые базы данных и в так называемом даркнете. В публикации канала утверждается, что злоумышленники отслеживали повседневные маршруты своей жертвы.

Прокуратура и Следственный комитет сообщили, что стрелок уже задержан. В ведомствах пояснили, что подозреваемый был тяжело ранен, но остался жив. В прокуратуре отметили, что при задержании подозреваемый оказал сопротивление. По данным Telegram-канала SHOT, мужчина был ранен в голову.

Также в Сети опубликовали видео, на котором, как предполагается, запечатлена погоня вооруженного киллера за жертвой в Москве. В ролике одетый в черное мужчина с автоматом бежит за человеком, который пытается скрыться за автомобилями.