SHOT узнал, как долго готовилось заказное убийство в Москве SHOT: убийство мужчины в Москве планировали около пяти месяцев

Фото: t.me/moscowproc*

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник пишет, что убийство жителя Москвы готовилось около пяти месяцев. По его информации, в феврале неустановленные лица стали активно собирать информацию о жертве через слитые базы данных и в так называемом даркнете.

Как пишет канал, злоумышленники отслеживали повседневные маршруты своей жертвы. По данным канала, убийство планировалось осуществить возле подъезда, в котором проживал москвич.

Ранее в СМИ появилась информация, что киллер был ликвидирован сотрудниками полиции во время погони. Однако прокуратура и Следственный комитет опровергли эти сообщения. В ведомствах пояснили, что при задержании подозреваемый был тяжело ранен, но остался жив. SHOT также писал, что мужчина, преследовавший и расстрелявший из автомата жителя Москвы в районе Фили-Давыдково, скрывался в Матвеевском лесу сразу после убийства.

Telegram-канал Baza опубликовал видео, предположительно, погони вооруженного киллера за жертвой в Москве. На кадрах мужчина в черном с автоматом бежит за человеком, который пытался скрыться за автомобилями. В объектив камеры попал момент, когда киллер преследует мужчину в белой футболке и шортах, убегающего на другую сторону улицы.