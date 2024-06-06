Раскрыто, где скрылся расстрелявший мужчину в Москве SHOT: преследовавший и расстрелявший москвича скрылся в Матвеевском лесу

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Telegram-канал SHOT сообщает, что мужчина, преследовавший и расстрелявший из автомата жителя Москвы в районе Фили-Давыдково, скрылся в Матвеевском лесу сразу после убийства. Согласно его информации, оперативники прочесывают лесной массив в четырех километрах от места происшествия.

Как уточнил канал, не исключено, что вооруженный преступник не успел покинуть лес до того, как правоохранители оцепили район. Согласно публикации, убийца также мог запрыгнуть в чей-то автомобиль, в связи с этим в районе происшествия проверяются все транспортные средства.

Убийство москвича произошло на улице Алексея Свиридова в столичном районе Фили-Давыдково 6 июня. По информации СМИ, ГУ МВД России по городу уже составило ориентировку на подозреваемого. Предполагается, что он был одет в одежду темного цвета, на нем также была черная бейсболка.

Позднее было опубликовано видео, на котором, как предполагается, запечатлена погоня вооруженного киллера за жертвой в Москве. В ролике одетый в черное мужчина с автоматом бежит за человеком, который пытается скрыться за автомобилями. Как считает криминалист Михаил Игнатьев, убивший москвича мог проходить службу в спецназе.