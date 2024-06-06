Криминалист раскрыл, кто мог преследовать и расстрелять мужчину в Москве Криминалист Игнатов: преследовавший и убивший москвича мог служить в спецназе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с NEWS.ru предположил, что преследовавший и убивший москвича в районе Фили-Давыдково мужчина мог до этого служить в спецназе. Эксперт не исключил, что стрелок относился к подразделениям, где обучают методам конспирации, слежки, сопровождения и ликвидации объекта.

Возможно, он принадлежал когда-либо к спецподразделениям, где учат хорошо стрелять, обучают методам конспирации и слежки, сопровождения и ликвидации объекта, подлежащего устранению. Я бы искал среди бывших спецназовцев. Судя по всему, убийца оказался очень исполнительным, не сбежал, а подошел — сделал контрольный выстрел, не убежал, хотя мог. Не боялся, что его задержат окружающие, — пояснил криминалист.

По его мнению, исполнитель убийства не дилетант, профессионально владеющий оружием. Он отметил, что попасть с такого расстояния не из снайперской винтовки в человека сразу после бега, который пытается скрыться, достаточно сложно. Эксперт также допустил, что у стрелка мог быть опыт боевых действий.

Попасть с такого расстояния, судя по кадрам, метров 20, не из снайперской винтовки, после бега, сразу после остановки не так легко. А жертва двигалась, понимала, что ей угрожают, пыталась убежать, судя по всему, — добавил Игнатов.

ГУ МВД России по Москве ранее составило ориентировку на мужчину, подозреваемого в убийстве жителя столицы. Согласно предварительным данным, стрелок был одет в одежду темного цвета, на нем также была черная бейсболка. Правоохранители призвали незамедлительно сообщить о местонахождении злоумышленника и любые значимые для следствия данные.