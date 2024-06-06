Появилось видео погони вооруженного киллера за жертвой в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza опубликовал видео, предположительно, погони вооруженного киллера за жертвой в Москве. На кадрах мужчина в черном с автоматом бежит за человеком, который пытался скрыться за автомобилями.

Как пишет канал, убийца преследует 34-летнего Константина Балишанского. В объектив камеры попал момент, когда киллер преследует убегающего на другую сторону улицы мужчину в белой футболке и шортах. По информации Baza, сначала убийца ранил преследуемого, а затем сделал смертельные выстрелы в голову.

Ранее ГУ МВД России по Москве составило ориентировку на мужчину, подозреваемого в убийстве жителя столицы. Правоохранители призвали незамедлительно сообщить о местонахождении злоумышленника и любые значимые для следствия данные. По данным СМИ, полиция не исключает того, что убийство было заказным.

Telegram-канал SHOT опубликовал фото мужчины, ставшего жертвой. Он также утверждает, что погибшим оказался 34-летний Константин Балишанский, который работал системным администратором в столичной фирме, занимающейся арендой аппаратуры связи.

Кроме того, RT выяснил, что мужчина был известным скейтером и состоял в команде Nike SB. При этом в последнее время он работал в Mediasystem Group, которая занимается видео и мультимедиа оборудованием.