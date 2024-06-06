Mash: московского киллера ликвидировали Mash: полиция ликвидировала киллера, расстрелявшего человека в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что киллера, застрелившего в Москве мужчину, ликвидировали. По данным канала, преступник отстреливался от полицейских в районе Аминьевского шоссе.

До этого стало известно, что на западе Москвы ввели план «Перехват». По предварительной информации, нападавший на москвича стрелял из автомата.

В полиции рассказали, что Киллер произвел три выстрела: первый с небольшого расстояния, следующие два были контрольными — в упор. Кроме того, по данным правоохранителей, совершено заказное убийство. В органах добавили, что убитый 1989 года рождения жил в соседнем с местом происшествия дворе.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео, предположительно, погони вооруженного киллера за жертвой в Москве. На кадрах мужчина в черном с автоматом бежит за человеком, который пытался скрыться за автомобилями.

В объектив камеры попал момент, когда киллер преследует мужчину в белой футболке и шортах, который убегает на другую сторону улицы. По информации Baza, сначала убийца ранил преследуемого, а затем сделал смертельные выстрелы в голову.

Telegram-канал SHOT утверждает, что убитым оказался сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского Константин. По информации канала, погибший работал в компании отца.