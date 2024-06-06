Стало известно, чьим сыном оказался погибший от рук киллера в Москве SHOT: погибший от рук киллера в Москве оказался сыном бизнесмена Балишанского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Балишанский, которого в четверг, 6 июня, застрелили на улице Алексея Свиридова в районе Фили-Давыдково в Москве, был сыном главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского, утверждает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что погибший работал в компании отца.

По данным канала, фирма Балишанского занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами. Компания обеспечивает данной продукцией крупные выставки и мероприятия.

Помимо работы в Mediasystem Group, Константин Балишанский также увлекался скейтбордингом. Он стал первым скейтером в команде NikeSB Россия. Авторы канала пишут, что его отец не стал комментировать произошедшее.

Ранее стало известно, что стрелок в московском районе Фили-Давыдково начал расправу над жертвой у детской площадки. Пострадавший получил ранение в спину и попытался сбежать. Однако стрелок догнал его и добил у подъезда дома № 13 по улице Алексея Свиридова.

До этого сообщалось, что очевидец успел снять на смартфон момент расстрела мужчины на газоне у дороги. Автор ролика за кадром возмущался тем, что преступник добивает жертву, которая никак не сопротивляется. Убийца на видео, предположительно, перезаряжал оружие. Затем он подошел к раненому мужчине и сделал контрольные выстрелы.