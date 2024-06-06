Убившего скейтера на западе Москвы ранили при задержании

Фото: t.me/moscowproc*

Прокуроры продолжают работу на месте убийства 34-летнего мужчины

Прокуратура и Следственный комитет опровергли сообщения о смерти киллера, убившего мужчину на западе Москвы. В ведомствах пояснили, что при задержании подозреваемый был тяжело ранен, но остался жив.

К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Подозреваемый в убийстве на западе Москвы установлен, в ходе задержания он был ранен, — сообщили в Следкоме.

В прокуратуре отметили, что при задержании подозреваемый оказал сопротивление. По данным Telegram-канала SHOT, мужчина был ранен в голову.

Фигурант задержан. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, — сообщили в прокуратуре.

Утром 6 июня в столичном районе Фили-Давыдково застрелили 35-летнего москвича. Человек в маске выстрелил в жертву у подъезда жилого дома, а после добил выстрелами в упор у дороги. После киллер скрылся с места преступления. На западе Москвы был объявлен план «Перехват». На месте убийства изъяты гильзы калибра 5,45 мм, предварительно, от АКС-74У «Ксюха».