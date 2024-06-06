Под Ростовом мужчина трижды выстрелил в оппонента на улице Под Ростовом разыскивают вооруженного мужчину после стрельбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Шахты Ростовской области мужчина расстрелял местного жителя и скрылся с места преступления, передает Telegram-канал «Че по Ростову?». Нападение было совершено в ночь на 6 июня у дома № 65 на улице Победы. Злоумышленник использовал карабин «Сайга».

Пострадавшим оказался 33-летний шахтинец Николай Беликов. Мужчину госпитализировали. По данным канала, стрелял в него 28-летний местный житель. После инцидента он скрылся с места преступления на автомобиле «Нива». Подозреваемого ищет полиция.

В УМВД редакции Donnews.ru рассказали, что правоохранители узнали о ситуации от медиков. Они сообщили о поступлении в стационар человека с огнестрельным ранением. Там отметили, что ранее мужчины не были знакомы. В тот вечер между ними произошла словесная перепалка, после чего злоумышленник взялся за ружье.

Утром 6 июня похожий случай произошел в Москве. На западе столицы мужчина расстрелял своего знакомого, который увел у него девушку. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и выстрелил в сторону полицейских порядка 15 раз. В итоге злоумышленника задержали, ранив в голову.