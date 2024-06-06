Из вагона выпали люди, более 100 раненых: в Кемерово столкнулись трамваи

Фото: Максим Рожко/ТАСС

Столкновение трамваев в Кемерово

В Кемерово столкнулись два трамвая. В результате ЧП пострадали более 100 человек, погиб мужчина. По предварительным данным, у одного из составов отказали тормоза. Он разогнался и врезался во впереди идущий трамвай. Официальная причина происшествия пока неизвестна.

Судя по опубликованным в Сети видео, из потерявшего управление состава выпали люди. СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как рассказала водитель трамвая, 23-летняя Александра М., она попыталась обесточить состав, но он продолжил движение и набрал скорость. Девушку при столкновении зажало в кабине. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Мэр Кемерово Дмитрий Анисимов заявил, что износ трамваев в городе достигает 90%. Большинство вагонов, по его словам, «устаревшие, их возраст составляет до 40 лет». Градоначальник отметил, что в регионе нет средств на обновление парка. Местные власти ищут источник финансирования и заявляются на участие в федеральных программах.

«Понимание источников финансирования будет ближе к 2025 году, сначала надо обновить инфраструктуру», — сказал Анисимов.

NEWS.ru ранее сообщил со ссылкой на транспортного аналитика Андрея Киреева, что до 50% трамвайных систем РФ «находятся в критическом состоянии и на грани выживания».

Последствия столкновения трамваев в Кемерово — в галерее NEWS.ru.