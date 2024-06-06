Mash: московский киллер произвел не менее 15 выстрелов в сторону полиции

Фото: t.me/moscowproc*

Telegram-канал Mash сообщает, что подозреваемый в убийстве мужчины в Москве произвел не менее 15 выстрелов в сторону полиции. По данным канала, оперативникам удалось ранить и задержать мужчину, когда тот перезаряжал автомат.

Ранее в Сети опубликовали видео момента задержания подозреваемого. На кадрах можно заметить, что мужчина лежит на земле в окружении правоохранителей и тяжело дышит.

Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в окружении жертвы сообщил, что жителя Москвы, предварительно, мог застрелить его коллега. По данным канала, мотивом преступления стала ревность.

Как пишет Mash, потенциальный киллер и его жертва вместе работали в Mediasystem Group. Также, указывает канал, компания принадлежит Андрею Балишанскому, а убитым оказался его сын Константин.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах также указывает, что мотивом убийства мужчины на западе Москвы мог стать личный конфликт. По сведениям агентства, жертва и стрелявший были знакомы.

Также, по информации Mash, убийцу московского скейтбордиста, предварительно, зовут Андрей Демин. Канал утверждает, что подозреваемому 35 лет и раньше он работал фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов.