Отец убитого в Москве скейтера рассказал о последнем разговоре с сыном Mash: отец убитого в Москве скейтера Балишанского не знал о конфликтах сына

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Отец застреленного на западе Москвы скейтера Константина Балишанского Андрей Балишанский сообщил, что последний раз он разговаривал со своим сыном по телефону несколько дней назад, пишет Telegram-канал Mash. По его словам, у Константина было все в порядке, он не упоминал о каких-либо конфликтах.

Об Андрее Демине Константин не упоминал. О новой девушке не рассказывал, — сказал Балишанский.

Утром 6 июня в столичном районе Фили-Давыдково застрелили 35-летнего москвича. Человек в маске выстрелил в жертву у подъезда жилого дома, а после добил выстрелами в упор у дороги. После киллер скрылся с места преступления. На западе Москвы был объявлен план «Перехват». На месте убийства изъяты гильзы калибра 5,45 мм, предварительно, от АКС-74У «Ксюха».

По информации Mash, подозреваемому 35 лет и раньше он работал фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов. В Сети распространилось видео момента задержания киллера.

Ранее сообщалось, что убитый в Москве Константин Балишанский увлекался скейтбордингом, после травмы ноги он закончил свою карьеру.