Раскрыты подробности из жизни убитого в Москве Балишанского Baza: убитый в Москве Балишанский закончил карьеру скейтера после травмы ноги

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Убитый в Москве Константин Балишанский после травмы ноги закончил карьеру скейтера, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, других увлечений у молодого человека не было.

По данным Baza, Балишанский в 16 лет стал первым скейтером команды NikeSB Россия, но получил травму в 20 лет. Как сообщает канал, молодому человеку поставили штифт, после чего он так и не вернулся на прежний уровень. Сообщается, что он подрабатывал грузчиком и чинил компьютеры, но не устраивался на обычную работу.

Утром 6 июня в столичном районе Фили-Давыдково застрелили 35-летнего москвича. Человек в маске выстрелил в жертву у подъезда жилого дома, а после добил выстрелами в упор у дороги. После киллер скрылся с места преступления. На западе Москвы был объявлен план «Перехват». На месте убийства изъяты гильзы калибра 5,45 мм, предварительно, от АКС-74У «Ксюха».

По информации Mash, убийцей мог оказаться некий Андрей Демин. Канал утверждает, что подозреваемому 35 лет и раньше он работал фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов. В Сети распространилось видео момента задержания подозреваемого. На кадрах можно заметить, что мужчина лежит на земле в окружении правоохранителей и тяжело дышит.