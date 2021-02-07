Задержан депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко

https://static.news.ru/photo/b7c1a96a-69da-11eb-9105-96000091f725_660.jpg Николай Бондаренко Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко задержан. Об этом сообщил депутат Госдумы от Коммунистической партии Валерий Рашкин.

Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ и блогера Николая Бондаренко. Он успел только позвонить и сообщить об этом, после чего у него отобрали телефон, — написал Рашкин в Twitter.

Как поясняет издание СарБК, депутат задержан в связи с тем, что в полицию поступили материалы по факту участия Бондаренко в несогласованной акции в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального. Он был доставлен в отделение для составления административного протокола.

В поддержку коллеги высказалась депутат Госдумы Ольга Алимова. Она допустила, что инцидент может быть связан с недавним заявлением Бондаренко, в котором он пообещал участвовать в выборах в Госдуму против «самого сильного кандидата» от партии «Единая Россия». Алимова обратила внимание на то, что депутат был задержан в подъезде своего дома — полицейские уже ждали его там.

Выискивали различные способы заставить Николая замолчать. Что стало последней каплей? Растяжка «Нет политическим репрессиям!» в думе?! Или протестная акция, на которой Николай присутствовал как сторонний наблюдатель — следил за действиями полицейских и помогал задержанным?! Или всё-таки заявление Бондаренко о готовности выйти на выборы против самого сильного кандидата от «ЕдРа»?! <...> Господа, вы играетесь с огнём! — написала Алимова в своём Telegram-канале.

Стоит отметить, что Николай Бондаренко не в первый раз оказывается в центре скандала. Летом прошлого года на заседании Саратовской облдумы произошёл конфликт во время выступления главы мандатной комиссии Николая Бушуева. Депутат от фракции КПРФ Николай Бондаренко встал и начал снимать его выступление. Однако такое поведение не понравилось коллегам. Так, депутат от «Единой России» Анатолий Ципящук бросил в Бондаренко бутылку с водой и попросил «оператора» удалиться из зала. Началась потасовка.

Ранее NEWS.ru писал, что на несанкционированной акции в Петербурге в поддержку оппозиционера Алексея Навального была задержана 11-летняя девочка из Ленинградской области. Её матери грозит уголовная ответственность.

Детский омбудсмен области Тамара Литвинова заявила, что в школе мать предупреждали, что её ребёнок может иметь намерения участвовать в несанкционированном митинге. Также женщине сообщили об ответственности родителей.