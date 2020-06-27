Саратовский депутат обратился в СК после потасовки в думе

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Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, оказавшийся в центре скандала, подал заявление Следственный комитет. Он просит провести проверку в связи с потасовкой среди депутатов.

Члены «Единой России» написали заявление, просят компетентные органы привлечь меня к ответственности, что я начал эту драку, что именно я напал на депутата от «Единой России» первым и собственно в процессе получил всё остальное, что, конечно же, абсолютно не так. Я в свою очередь написал заявление в Следственный комитет, — рассказал Бондаренко в ходе прямого эфира на своём Youtube-канале.

Избитый депутат готов предоставить следствию все видеозаписи с заседания думы. Все материалы принадлежат ему. По его словам, на них запечатлён момент драки. Это позволит восстановить общую картину инцидента.

Конфликт произошёл во время выступления главы мандатной комиссии Николая Бушуева. Депутат от фракции КПРФ Николай Бондаренко встал и начал снимать его выступление. Однако такое поведение не понравилось коллегам. Так, депутат от «Единой России» Анатолий Ципящук бросил в Бондаренко бутылку с водой и попросил «оператора» удалиться из зала. Началась потасовка.

Как писал NEWS.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на драку депутатов в Саратовской областной думе. Он пообещал лично разобраться с этим инцидентом.

В свою очередь замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн, комментируя потасовку в Саратовской областной думе, заявил, что в этом деле необходимо детально разобраться.