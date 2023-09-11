ВСУ обстреляли Репяховку Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Репяховка Белгородской области

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные обстреляли село Репяховка Краснояружского района Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате нападения были повреждены два частных домовладения. Пострадавших нет.

Под обстрел ВСУ попало село Репяховка Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также хозпостройка. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, — написал Гладков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 11 сентября в небе над Белгородской областью была пресечена очередная попытка атаки на российские объекты со стороны ВСУ. В результате дежурным средствам ПВО удалось сбить два беспилотных аппарата. По словам Гладкова, в результате уничтожения беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области пострадавших нет. Он уточнил, что фрагменты одного из дронов упали на проезжую часть рядом с частным домом.

10 сентября Гладков сообщил, что системы российской ПВО сбили беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью, одна из деталей дрона упала на территорию частного дома. Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы.