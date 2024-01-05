ВСУ атаковали Белгород и Крым: новости СВО на утро 5 января Минобороны РФ: ВСУ выпустили по Белгороду 10 ракет «Ольха»

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Последствия обстрела Белгорода

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород и Крым в ночь на пятницу, 5 января. Первая попытка атаки произошла 4 января около 20:40 в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

В результате обстрела Белгорода украинской армией пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, двое мужчин получили осколочные ранения, сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 4 января, читайте в материале NEWS.ru.

Разведчики уничтожили минометы ВСУ

Разведывательные подразделения 1-й гвардейской танковой армии в группировке «Запад» успешно уничтожили скрытые блиндажи, минометные позиции Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. Для этих целей были использованы боевые беспилотники.

Согласно сообщению оборонного ведомства, разведчики регулярно используют беспилотники в своей работе. Они собирают информацию, действуя не только в роли разведчиков, но и как средство отвлечения внимания противника. Дроны с системой FPV осуществляют удары по вражеским объектам.

Украинские дроны сбивают в районе Кременной

Средства противовоздушной обороны российской группировки «Центр» сбили шесть украинских беспилотников в зоне Кременной на территории Луганской Народной Республики, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.

Он также добавил, что в течение последних суток российские военные нанесли удар по скоплениям сил 100-й бригады территориальной обороны и пятой бригады нацгвардии ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. По словам Шарова, противник понес значительные потери: до 120 убитых и раненых. Кроме того, были уничтожены три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Западе увидели намек Путина на взятие Одессы

Россия в 2024 году может перейти в наступление и взять Одессу и все черноморское побережье Украины, говорится в прогнозе британского телеканала Sky News, посвященном развитию обстановки в горячих точках. Аналитики сделали такие выводы после недавно сказанных российским президентом Владимиром Путиным слов о «русском городе».

Аналитики предположили, что Москва может перейти в наступление на фоне усталости Запада от российско-украинского конфликта. Ну а решающее значение на поле боя, как и прежде, будут иметь дроны и системы РЭБ, которыми ВС РФ могут «задавить» более отсталого в техническом плане противника, резюмировали журналисты.

Сербские болельщики поддержали Белгород на фоне атак ВСУ

Сербские баскетбольные болельщики вывесили баннер с текстом «Белгород, мы с тобой» во время матча 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, как было видно на кадрах онлайн-трансляции события на официальном сайте состязания. На поле вышли команды «Црвена Звезда» и «Партизаны».

Встреча состоялась в Белграде. Русскоязычный плакат на трибуне развернули перед стартовым свистком. Сербы встретили его аплодисментами.

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода

В США назвали срок окончания обучения пилотов ВСУ для F-16

Министерство обороны США ожидает, что подготовка в стране части украинских пилотов и их обучение управлению истребителями F-16 завершатся позднее в 2024 году, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов. По его словам, точные сроки еще неизвестны.

При этом ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у Вооруженных сил Украины нет информации о передаче им американских истребителей F-16. По его словам, Киеву неизвестно и об обучении командиров экипажей военных самолетов.

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