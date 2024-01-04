На Украине убиты почти шесть тысяч наемников: новости СВО на вечер 4 января Отставной полковник армии Британии допустил войну НАТО с РФ в случае провала ВСУ

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Работа расчета танка Т-80 в зоне СВО

Вооруженные силы России с начала СВО уничтожили более 5,9 тысячи наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Киева, сообщили в Минобороны РФ. Всего за время конфликта на Украину прибыли свыше 13,5 тысячи иностранцев. Из них более 8,5 тысячи — из Европы, свыше 1,7 тысячи — из Азии, более 2,7 тысячи — из стран Северной и Южной Америки.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 4 января, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ потеряли самоходку М109 Paladin и гаубицу М777 на Донецком направлении

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 3-й штурмовой, 42-й механизированной бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Богдановка, Красное, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили до 190 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.

Фото: Spc. Trevares Johnson/Keystone Press Agency/Global Look Press M109 Paladin

Танки Leopard ВСУ тонут в грязи

Переданные ВСУ немецкие танки Leopard плохо подходят для сложного климата и тонут в грязи, рассказал командир танкового подразделения ВС РФ на Запорожском направлении. Офицер добавил, что новые российские танки Т-80БВМ «не боятся» таких условий, «все ямы перелетают», поскольку оснащены газотурбинными двигателями. По его словам, это отличие позволяет российским танковым подразделениям действовать в любую погоду, поддерживать пехоту и вести огонь по вражеским окопам и блиндажам, не замедляя темпа.

Экс-советник Рейгана рассказал об утрате Вашингтоном веры в победу Украины

Власти США полностью утратили веру в победу Украины в конфликте с Россией и теперь подталкивают Киев к переговорам с Москвой, написал экс-советник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. Он выразил сожаление, что американские политики не подумали о возможности диалога в самом начале конфликта. Бэндоу отметил, что противостояние с Россией обернулось для Украины разорением, потерей части территорий и «ошеломляющими, хотя и не признанными официально потерями». Кроме того, усиливается раздор в политических и военных кругах страны, а простые украинцы все больше устают от конфликта.

Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Россия бьет по объектам инфраструктуры ВСУ из-за беспечности киевских властей

Военные ВС России знают о расположении критически важных объектов инфраструктуры и военной промышленности Украины из-за беспечности украинских властей, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос. По его словам, чиновники и политики страны хвастаются достижениями, выдавая многие секреты.

Кривонос сообщил, что должностные лица открыто говорят об объектах инфраструктуры и военной промышленности с целью политического пиара. При этом волей-неволей они раскрывают характеристики и расположение таких объектов, чем пользуются российские военные.

В Британии возобновят производство деталей для гаубицы M777 ВСУ

Британская оборонная компания BAE Systems после пятилетнего перерыва возобновит производство деталей для американской гаубицы M777. Запчасти предназначены для нужд Вооруженных сил США и других заказчиков. Первые произведенные комплектующие будут предназначаться для орудий, состоящих на вооружении ВСУ. Как сообщил представитель BAE Systems, главной причиной возобновления производства M777 стало повышение спроса на эту гаубицу на фоне украинского конфликта.

Фото: Lance Cpl. Jaylen Davis/Keystone Press Agency/Global Look Press Гаубица M777

Отставной полковник британской армии допустил войну НАТО с Россией

Полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон допустил, что НАТО введет войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с большими проблемами на фронте. По его мнению, Альянс «может вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет», если в украинском конфликте что-то «пойдет не так» и Россия начнет добиваться серьезного прогресса.

Командование ВСУ «затыкает дыры» после контрнаступления

Россия не изменит стратегических планов военной операции на Украине в 2024 году, предположил военный эксперт подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. При этом тактическая обстановка, по его мнению, потребует изменений. Марочко объяснил, что видит множество предпосылок к ухудшению положения украинской армии. Те силы, которые Украина накопила к контрнаступлению, уже иссякли, и теперь военному командованию приходится только «затыкать дыры, чтобы как-то удержать линию».

Кроме того, Марочко заявил о сокращении военной помощи и финансирования со стороны стран Запада. По его словам, на ситуацию в зоне СВО также влияет политическая ситуация в мире, в особенности в США.

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