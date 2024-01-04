В США раскрыли, как российские военные захватывают в ловушки технику ВСУ AC: ВС РФ использует дроны для захвата и уничтожения западной техники на СВО

Фото: МО РФ

Российские военные научились создавать ловушки из беспилотников для уничтожения западной техники на Украине, написал старший редактор американского журнала American Conservative Сумантра Майтра. По его словам, в большом количестве они позволяют солдатам выслеживать и обстреливать такие машины, как немецкие танки Leopard.

Эти дроны стоимостью по 400 долларов за штуку позволили российским взводам с ручными гранатометами захватывать в ловушку гигантские массивы бронетехники и уничтожать их, — написал он.

Обозреватели журнала Militatary Watch Magazine ранее заявили, что сожженные на Украине немецкие и французские танки и бронемашины могут основательно испортить мнения о западном ВПК. Причем, по их словам, украинцы держат менее защищенные танки M1A1 Abrams вдали от линии фронта, чтобы избежать «аналогичного репутационного ущерба для ключевой американской бронетехники».

До этого военный эксперт и публицист Алексей Суконкин заявил, что ВСУ неспроста не спешат вводить в бой западные танки Leopard, Abrams и Challenger. По его словам, Киев пытается сохранить эти комплексы на случай российского прорыва, чтобы применить их в критический момент. Однако такая стратегия не позволит получить преимущество на линии фронта, так как ВСУ практически не располагает боеспособными резервами, резюмировал аналитик.