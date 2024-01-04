В США заявили об ударе по репутации западной техники на фоне потерь ВСУ MWM: репутация бронетехники Запада портится из-за больших потерь на Украине

Фото: МО Украины

Репутация западной бронетехники испорчена из-за высоких потерь на Украине, заявили обозреватели журнала Militatary Watch Magazine. Журналисты отметили, что десятилетиями о западной технике говорили, как о самой лучшей в мире, но теперь этому приходит конец.

Сожженные на Украине немецкие и французские танки и бронемашины могут основательно испортить мнения о западном ВПК, подчеркнули аналитики. Причем, по их словам, украинцы держат менее защищенные танки M1A1 Abrams вдали от линии фронта, чтобы избежать «аналогичного репутационного ущерба для ключевой американской бронетехники».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страны Запада передали Украине 5220 танков, БМП и БТР, а также 28 самолетов. По словам министра, Украина также получила от западных партнеров и другие виды вооружений. В частности, Киеву передали 87 вертолетов, 23 тысячи беспилотных летательных аппаратов и более 1,3 тысячи артиллерийских систем.

Шойгу также отметил, что с начала специальной военной операции 54 различных государства заявили о военных поставках Украине, однако далеко не все эти страны поставляют вооружения. По словам министра, реально это делают лишь 15 стран.

До этого военный эксперт и публицист Алексей Суконкин заявил, что ВСУ неспроста не спешат вводить в бой западные танки Leopard, Abrams и Challenger. По его словам, Киев пытается сохранить эти комплексы на случай российского прорыва, чтобы применить их в критический момент. Однако такая стратегия не позволит получить преимущество на линии фронта, так как ВСУ практически не располагает боеспособными резервами, резюмировал аналитик.