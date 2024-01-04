В США рассказали об утрате веры в победу Украины Экс-советник Рейгана: Вашингтон утратил веру в победу Киева

Фото: James Sprankle/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Власти США полностью утратили веру в победу Украины в конфликте с Россией и теперь подталкивают Киев к переговорам с Москвой, написал экс-советник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье, опубликованной The American Conservative. Он выразил сожаление, что американские политики не подумали о возможности диалога в самом начале конфликта.

Администрация Байдена, по-видимому, отказалась от мыслей о победе, целостности и свободе Украины. Вместо этого Вашингтон считает, что обе стороны должны вести переговоры, — написал Бэндоу.

Он отметил, что противостояние с Россией обернулось для Украины разорением, потерей части территорий и «ошеломляющими, хотя и не признанными официально потерями», кроме того, усиливается раздор в политических и военных кругах страны, а простые украинцы все больше устают от конфликта.

По мнению политика, Украина могла бы всего этого избежать, согласившись на нейтралитет, при этом США и их союзники сэкономили бы сотни миллиардов долларов и сохранили бы свои арсеналы, а мир был бы избавлен от серьезных экономических потрясений.

Бэндон добавил, что сегодня переговоры между Украиной и Россией будут намного сложнее, чем в начале конфликта, однако Киеву придется на них пойти и подготовиться к принятию «болезненных компромиссов», если он не хочет продолжать борьбу в одиночку. Если же Украина откажется от диалога, это поставит под угрозу ее будущее, отметил политик.

Ранее экс-офицер ВС США и политолог Скотт Беннет заявил, что украинский конфликт, по сути, закончен и Россия в нем победила. Он добавил, что власти стран НАТО, ЕС и поддерживающие их глобалистские структуры и в дальнейшем будут терпеть неудачи в своем стремлении нанести поражение РФ, поскольку она «непобедима и ее никогда не удастся погасить».