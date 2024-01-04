В США признали победу России в конфликте на Украине Экс-офицер ВС США Беннет: Россия одержала победу в украинском конфликте

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Украинский конфликт, по сути, закончен и Россия в нем победила, заявил экс-офицер ВС США, политолог Скотт Беннет в интервью «Известиям». Он отметил, что странам Запада, несмотря на всех их усилия, не удалось «свергнуть Россию».

А конфликт на Украине, по сути, проигран. Россия в нем победила, — сказал Беннет.

Он добавил, что власти стран НАТО, ЕС и поддерживающие их глобалистские структуры и в дальнейшем будут терпеть неудачи в своем стремлении нанести поражение РФ, поскольку решимость и самоотверженность ее народа несгибаемы. По словам Беннета, Россия «непобедима и ее никогда не удастся погасить».

Ранее американский сенатор Томми Тубервилл заявил, что изначально не верил в возможность победы Украины в конфликте с Россией. Он также отметил, что не считает реальным сценарий, при котором Россия может начать военные действия в Европе. Однако он признал, что это хороший предлог, чтобы выделять больше денег.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что лидеры стран НАТО втайне требуют от президента Украины Владимира Зеленского покинуть свой пост. По его мнению, Запад хочет поставить на место Зеленского более надежного политика, который начнет переговоры с Россией.