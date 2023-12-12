В США признались, что никогда не верили в победу Украины Сенатор Тубервилл заявил, что никогда не верил в победу Украины

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Не факт, что Украина одержит верх в конфликте с Россией, заявил американский сенатор и республиканец от штата Алабама Томми Тубервилл в эфире телеканала CNN. По его словам, в благополучный для Киева исход он не верил изначально.

Такая вероятность (поражения Киева. — NEWS.ru) была все время. Начнем с того, что я никогда не считал, что они (Украина. — NEWS.ru) смогут выиграть войну, — отметил политик.

Законодатель назвал угрозу того, что Россия начнет военные действия в Европе, «хорошим предлогом, чтобы выделять больше денег». В такой сценарий республиканец тоже, по его признанию, никогда не верил.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что лидеры стран НАТО втайне требуют от президента Украины Владимира Зеленского покинуть свой пост. По его мнению, Запад хочет поставить на место Зеленского более надежного политика, который начнет переговоры с Россией.

Также первый заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер уточнял, что США надеются подтолкнуть Россию в конце 2024 года к переговорам с Украиной на условиях, приемлемых для Киева. По его словам, Вашингтон хочет поставить вопрос следующим образом: либо Москва будет договариваться с Киевом, либо же «будет иметь дело с более сильной Украиной», опирающейся на мощную промышленную базу в США и Европе.