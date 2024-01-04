Военкор призвал не верить заявлениям США о нехватке средств для Украины Военкор Котенок: верить заявлениям США о нехватке средств для помощи Киеву глупо

Фото: МО США

России не следует верить заявлениям администрации США о нехватке средств для оказания помощи Украине и надеяться на то, что Вашингтон прекращает поддержку Киева, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Таким образом он прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби о том, что дальнейшая помощь Украине невозможна без одобрения конгресса.

Военкор отметил, что в этом заявлении нет ничего нового, подобные высказывания делались представителями американских властей и ранее. По его мнению, рассчитаны они не на Москву или Киев, а на «внутреннюю» аудиторию.

И рассчитывать на то, что «все!», «больше ВСУ ничего не получат!», «наконец-то их сливают!», — это самое глупое, что может быть. Рассчитывать нужно только на свои собственные силы, — написал Котенок.

Ранее военкор обратил внимание на то, что западные средства массовой информации разгоняют тему невозможности Киева противостоять российским ударам. По его словам, достоверность таких сообщений низкая, поскольку большинство подобных материалов отрабатывают ту или иную информационную кампанию.