Военкор объяснил, почему СМИ искусственно занижают потенциал Украины Военкор Котенок заявил о попытках западных СМИ занизить потенциал Украины

Фото: МО Украины

Западные средства массовой информации разгоняют тему невозможности Киева противостоять российским ударам, написал в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, стоит учитывать, что большинство подобных материалов отрабатывают ту или иную информационную компанию.

Посыл понятный — у хохла все плохо, и для нас это хорошо. Однако проблема в том, что реальная субъектность западных СМИ крайне низкая, большинство материалов отрабатывают ту или иную информационную кампанию. В данном случае — по искусственному занижению бандеровского потенциала, — написал Котенок.

В пример военкор привел несколько материалов западных СМИ. Так, со ссылкой на британское издание The Telegraph Котенок напомнил, что украинская ПВО якобы не в состоянии отбить российские ракеты. Вместе с тем немецкий Welt призвал Киев не рассчитывать на поставки истребителей F-16, написал он.

На снижение боевого потенциала Вооруженных сил Украины также указал военкор Александр Сладков. По его словам, сейчас задача РФ — дождаться наиболее подходящего момента для окружения намеченных украинских городов. Ими могут стать Херсон и Запорожье, а также Харьков и Николаев.