Минобороны России раскрыло число уничтоженных наемников ВСУ ВС России уничтожили почти 6 тысяч наемников ВСУ с начала военной операции

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России с начала военной операции на Украине уничтожили более 5,9 тысячи наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Киева, следует из материалов Минобороны РФ. По информации ведомства, всего на Украину прибыло свыше 13,5 тысячи иностранцев.

Всего на Украину прибыло более 13,5 тысячи наемников: более 8,5 тысячи из Европы, более 1,7 тысячи из Азии, более 2,7 тысячи из стран Северной и Южной Америки, более 220 из Африки. Из них войсками РФ уничтожено более 5,9 тысячи человек, более 5,6 тысячи бежало, более 1,9 тысячи еще ведут боевые действия, — говорится в сообщении.

Минобороны России также сообщило, что с начала украинского конфликта Киев получил помощь от иностранных партнеров в объеме свыше $203 млрд. По данным ведомства, поддержку Украине оказывают более полусотни государств.

В ведомстве добавили, что в интересах украинской армии работают свыше 500 космических аппаратов США и их союзников по НАТО. При этом более 70 аппаратов военного назначения, а остальные — коммерческие двойного назначения. В организации управления и связи ВСУ задействовано более 20 тысяч терминалов американской спутниковой системы Starlink, подчеркнули в военном ведомстве.