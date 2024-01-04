Минобороны: украинский БПЛА уничтожен в акватории Черного моря

Беспилотный летающий аппарат ВСУ был уничтожен средствами ПВО в акватории Черного моря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Отмечается, что инцидент произошел 4 января около 20:40.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БпЛА уничтожен в северо-западной части акватории Черного моря, — заявили в Минобороны.

Ранее губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что удалось сбить несколько воздушных целей. По его словам, средства ПВО отбили атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной повестке. Кроме того, глава региона попросил граждан не снимать и не выкладывать в Сеть работу ПВО.

До этого американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk впервые с начала года был замечен неподалеку от российских границ в Черноморском регионе. По данным авторов проекта ItaMilRadar, который следит за перемещениями военной авиации, БПЛА курсировал к югу от побережья Крыма в течение 20 часов.