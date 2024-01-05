Сербы обратились к жителям Белгорода во время матча Евролиги Сербы продемонстрировали баннер «Белгород, мы с тобой» во время матча Евролиги

Фото: IMAGO/Marko Metlas/Global Look Press

Сербские баскетбольные болельщики вывесили баннер с текстом «Белгород, мы с тобой» во время матча 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, как было видно на кадрах онлайн-трансляции события на официальном сайте состязания. На поле вышли команды «Црвена Звезда» и «Партизаны».

Встреча состоялась в Белграде. Русскоязычный плакат на трибуне развернули перед стартовым свистком. Сербы встретили его аплодисментами.

Ранее в результате обстрела Белгорода украинской армией пострадали два человека. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что двое мужчин получили осколочные ранения, им оказали медицинскую помощь. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Помимо этого, в сети опубликовали видеозапись прилета снаряда ВСУ во двор жилого дома. В кадр попал взрыв, который произошел рядом с припаркованными машинами на улице Макаренко, в результате удара у стоящих во дворе автомобилей сработала сигнализация. Улица утонула в клубах дыма.

До этого в городе была запущена сирена ракетной опасности. Гладков призвал жителей уйти в укрытия. Незадолго до этого система ПВО сбила над Белгородом четыре воздушных цели. По словам губернатора, один человек пострадал, он находится в тяжелом состоянии.