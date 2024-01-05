Российские разведчики уничтожили на Купянском направлении минометы ВСУ

Фото: МО РФ

Разведывательные подразделения 1-й гвардейской танковой армии в группировке «Запад» успешно уничтожили скрытые блиндажи, минометные позиции Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Для этих целей были использованы боевые беспилотники.

Координаты противника были сразу переданы на командный пункт. В результате боевой работы разведчиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» были уничтожены несколько замаскированных блиндажей, минометы и живая сила ВСУ, — заявили в Минобороны.

Согласно сообщению оборонного ведомства, разведчики регулярно используют беспилотники в своей работе. Они собирают информацию, применяя БПЛА не только в качестве разведчиков, но и как средство отвлечения внимания противника. Дроны с системой FPV осуществляют удары по вражеским объектам.

До этого Минобороны России сообщило об уничтожении FPV-дроном бронеавтомобиля ВСУ на Купянском направлении. По данным ведомства, транспорт противника попал под удар во время движения по полю вдоль лесополосы. Кроме того, на данном направлении расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ликвидирована группа пехоты ВСУ. Солдаты противника были замечены во время воздушной разведки беспилотников.