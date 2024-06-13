ВС РФ ликвидировали отряд «головорезов» ВСУ: новости СВО на утро 13 июня

Фото: МО Украины

Спецподразделение «головорезов» в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено в ходе освобождения Новомихайловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказал боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец. По его словам, речь идет о 233-й украинской бригаде.

О «подвигах» уничтоженной бригады свидетельствовали множественные рассказы, обратил внимание Перец. В частности, информацию сообщали пленные, взятые в ходе боев за населенный пункт.

Главные новости о том, что произошло в зоне специальной военной операции к вечеру 12 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Спасатели попали под обстрел ВСУ во время тушения пожара

Сотрудники МЧС России попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в Петровском районе Донецка, когда тушили возгорание сухой травы, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате травмы получили четверо спасателей.

В министерстве добавили, что личный состав самостоятельно выбрался с места обстрела и доехал до больницы. Пострадавших госпитализировали, им была оказана медицинская помощь. Уточняется, что при атаке ВСУ пожарный автомобиль получил незначительные повреждения. Ведомство опубликовало кадры, на которых видны следы от осколков на транспортном средстве.

Группировка «Запада» ликвидировала из РСЗО «Град» до 30 бойцов ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» артиллерийского подразделения гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил до 30 военнослужащих ВСУ в районе сосредоточения, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что подготовка боевой машины к стрельбе заняла около минуты.

Во время работы системы «Град» точность попаданий отслеживают артиллерийские корректировщики с помощью разведывательных БПЛА. После получения корректировок расчет машины вводит поправки и залп накрывает позиции противника, добавили в МО РФ.

Фото: МО Украины

В Киеве рассчитывают на затухание конфликта с РФ после «генерального сражения»

Конфликт на Украине начнет затухать после «генерального сражения», заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков в своем блоге на YouTube. По его мнению, все разведывательные признаки говорят от том, что может начаться крупная операция, после которой боестолкновения сведутся к минимуму.

Украине пообещали очередной пакет помощи от Британии

Глава правительства Великобритании Риши Сунак официально анонсирует выделение нового пакета помощи Украине на саммите G7 в Италии, информировала пресс-служба премьерской канцелярии. По их данным, сумма финансирования составит около $310 млн (£242 млн).

Лондон рассчитывает приложить все усилия, чтобы остановить украинский конфликт, уточнили в британском правительстве. На саммите Сунак также обсудит с партнерами вопрос об использовании замороженных российских активов для помощи Киеву.

Общение генералов ВСУ с журналистами взяли под контроль

Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений, интервью и публикаций в блогах с Управлением стратегических коммуникаций (Стратком) ВСУ, сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале. Отмечается, что нововведение касается командиров и начальников структурных подразделений ВСУ, а также военных учебных заведений.

Обращаться за утверждением тезисов намеченного выступления предписывается в Управление стратегических коммуникаций — структурное подразделение ВСУ, ответственное за организацию стратегических коммуникаций в войсках. Причем материалы необходимо отправлять на рассмотрение в Стратком ВСУ не позднее чем за трое суток до публикации.

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