Четверо спасателей попали под обстрел во время тушения пожара В Донецке четверо сотрудников МЧС пострадали из-за обстрела ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники МЧС России попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в Петровском районе Донецка, когда тушили возгорание сухой травы, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате травмы получили четверо спасателей.

В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России. В Петровском районе огнеборцы ведомства тушили загорание сухой травы. В это время произошел обстрел, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что личный состав самостоятельно выбрался с места обстрела и доехал до больницы. Пострадавших госпитализировали, им была оказана медицинская помощь. Уточняется, что при атаке ВСУ пожарный автомобиль получил незначительные повреждения. Ведомство опубликовало кадры, на которых видны следы от осколков на транспортном средстве.

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