«Генеральное сражение»: в Киеве рассчитывают на затухание конфликта с РФ Экс-полковник СБУ: осенью после крупного сражения с ВС РФ конфликт затухнет

Фото: МО Украины

Конфликт на Украине начнет затухать после «генерального сражения», заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков в своем блоге на YouTube. По его мнению, все разведывательные признаки говорят от том, что может начаться крупная операция, после которой боестолкновения сведутся к минимуму.

Я уверен, что осенью действительно все перейдет в затухание именно вооруженной борьбы. Перед затуханием, я сказал, что в августе — сентябре будет что-то, какое-то военное событие, которое я называю генеральным сражением, — пояснил эксперт.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что армия России сосредоточилась на наступлении в двух направлениях: Покровском и Кураховском, где сосредоточили наибольшее количество штурмовых отрядов, подразделения насчитывают восемь ударных бригад. При этом он опроверг сообщения о потере ВСУ контроля в Крынках и Работино. В Министерстве обороны РФ пока не прокомментировали его заявления.

До этого Сырский отмечал преимущество ВС РФ в бронетехнике и применении управляемых авиационных бомб. Он называл тяжелой для ВСУ ситуацию в районе Волчанска в Харьковской области и Часова Яра на подконтрольной Киеву территории ДНР.