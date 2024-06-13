Спецподразделение «головорезов» было уничтожено в рядах украинских сил в ходе освобождения Новомихайловки Марьинского района Донецкой Народной Республики. О каких еще успехах российской армии известно к утру 13 июня?
Что за «головорезов» ликвидировали бойцы ВС России
Военнослужащий десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец рассказал ТАСС, что о задачах бригады ВСУ свидетельствовали в том числе показания пленных, взятых в ходе боев за населенный пункт.
«Это была 233-я бригада. Знаем, что это головорезы. Идейные, нацеленные на убийства. Им безразлично: мирный человек или нет», — сказал военнослужащий.
В апреле российские войска освободили село Новомихайловка на Южно-Донецком направлении. Как уточнил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, освобождение населенного пункта приближает окружение Угледара, который является крупнейшим хабом Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении.
Где российская армия уничтожила дрон ВСУ типа «Фурия»
Расчет зенитно-ракетного комплекса малой дальности «Стрела-10» группировки войск «Север» уничтожил украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат типа «Фурия» в небе над Харьковской областью, сообщили в российском военном ведомстве.
«В ходе очередного дежурства по прикрытию подразделений, выполняющих боевые задачи, российскими зенитчиками в небе над Харьковской областью был обнаружен и уничтожен БПЛА ВСУ типа „Фурия“», — сказали в МО.
В министерстве отметили, что ЗРК «Стрела-10» эффективно прикрывают подразделения группировки от разведывательных беспилотников и ударных дронов противника.
«Воздушная обстановка в этом районе отличается от предыдущих тем, что цели работают, не останавливаясь. Раньше были заметны характерные зависания воздушных целей перед сбросами, теперь дрон не останавливается, делает сброс и улетает дальше. Сталкивались с таким моментом, когда противник запускает имитированную болванку в виде канализационной трубы, переделанной под макет мини-БПЛА самолетного типа, напичканную электроникой, но при этом не несет на себе никакой нагрузки», — рассказал командир зенитной батареи с позывным Велес.
Как расчет «Фагота» уничтожил ББМ ВСУ
Военнослужащий 150-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона с позывным Лео рассказал, что расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» группировки войск «Днепр» уничтожил боевую бронированную машину ВСУ, которая пыталась доставить украинскую штурмовую группу в район населенного пункта Работино Запорожской области.
«Я подбил ББМ, бронированную машину. Выехала коробочка, надо было отработать. Взяли, просто отработали. Не знаю [о потерях ВСУ], там человека три потом наблюдали, но это после поражения», — рассказал военнослужащий.
По его словам, с начала специальной военной операции бойцы его дивизиона подбили десятки единиц вражеской техники, в том числе во время украинского контрнаступления летом 2023 года уничтожили более 40 боевых машин противника, в том числе танки Abrams, Leopard, БМП Bradley и другую технику стран НАТО.
Военнослужащий добавил, что в условиях текущего конфликта противотанкистов поддерживают операторы БПЛА, которые корректируют огонь, фиксируют попадания и охраняют территорию вокруг огневой точки от дронов противника.
Что известно о ликвидации живой силы и техники ВСУ
Расчет РСЗО БМ-21 «Град» артиллерийского подразделения гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил до 30 военнослужащих украинской армии в районе сосредоточения.
«В ходе выполнения поставленной задачи расчет РСЗО „Град“ нанес удар по живой силе противника, стягивавшейся на позиции для формирования участка второй линии обороны ВСУ. В результате точного накрытия цели неуправляемыми 122-мм осколочно-фугасными реактивными снарядами потери украинских националистов составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными», — сообщили в Минобороны России.
После получения координат целей от подразделения беспилотной авиации и данных разведки расчеты РСЗО выдвинулись на закрытые огневые позиции. Подготовка боевой машины к стрельбе заняла около минуты.
Во время работы системы «Град» за точностью попаданий следят артиллерийские корректировщики с помощью разведывательных БПЛА. После получения корректировок расчет машины вводит поправки и залп успешно накрывает позиции украинских националистов, добавили в МО РФ.
Кроме того, расчеты РСЗО «Град» артиллерийского полка ВДВ поразили технику, опорные пункты и личный состав ВСУ у населенного пункта Часов Яр в ДНР.
«В ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава. Данная информация была передана на командный пункт Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ. После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты реактивных систем залпового огня „Град“ нанесли удар по выявленным позициям противника, нанеся огневое поражение противнику 122-миллиметровыми зажигательными неуправляемыми реактивными ракетами. Задачи требовали от десантников быстрого реагирования и максимальной собранности», — отметили в Минобороны.
Расчеты РСЗО «Град» наносят сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают скопления пехоты противника.
«Артиллеристы ВДВ наносят огневое поражение ВСУ днем и ночью, не оставляя противнику ни малейшего шанса на ротацию войск. Перезаряжание РСЗО „Град“ расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям», — добавили в министерстве.
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