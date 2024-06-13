Военные «Запада» уничтожили из РСЗО «Град» до 30 украинских военных МО: группировка «Запада» ликвидировала из РСЗО «Град» до 30 военных ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» артиллерийского подразделения гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил до 30 военнослужащих ВСУ в районе сосредоточения, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что подготовка боевой машины к стрельбе заняла около минуты, передает ТАСС.

Расчет своевременно выдвинулся, занял подготовленную огневую позицию и подавил цель. В день выполняем 10-15 огневых задач. Время работы — три-четыре минуты, после этого совершаем перекат на другие позиции, так как противник открывает огонь в среднем на пятой минуте, — рассказал о боевой работе подразделения командир реактивной батареи с позывным Днепр.

Во время работы системы «Град» точность попаданий отслеживают артиллерийские корректировщики с помощью разведывательных БПЛА. После получения корректировок расчет машины вводит поправки и залп накрывает позиции противника, добавили в МО РФ.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что Вооруженным силам Украины удалось остановить продвижение российских войск на Харьковском направлении. По его словам, ВС РФ отошли от Липцев примерно на один километр. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого Минобороны России информировало о взятии под контроль ВС РФ Артемовки в ЛНР и Тимковки в Харьковской области. Такого результата добились подразделения группировки войск «Запад», подчеркнули в ведомстве.