Общение генералов ВСУ с журналистами взяли под контроль «Страна»: командиров ВСУ обязали согласовывать тексты публичных заявлений

Фото: МО Украины

Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений, интервью и публикаций в блогах с Управлением стратегических коммуникаций (Стратком) ВСУ, сообщило украинское издание «Страна» в Telegram-канале. Отмечается, что нововведение касается командиров и начальников структурных подразделений ВСУ, а также военных учебных заведений.

Обращаться за утверждением тезисов намеченного выступления предписывается в Управление стратегических коммуникаций — структурное подразделение ВСУ, ответственное за организацию стратегических коммуникаций в войсках. Причем материалы необходимо отправлять на рассмотрение в Стратком ВСУ не позднее чем за трое суток до публикации.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины отменило лимиты на использование боеприпасов в зоне СВО. По его мнению, это может означать прибытие поставок западного оружия. Информация об усилении интенсивности огня ВСУ стала поступать по всей линии боевого соприкосновения, подчеркнул Марочко. Однако он считает, что возросшая активность обернется для противника «лишь очередными потерями».

До этого командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский рассказал, что украинская армия рассматривает альтернативу системе связи Starlink для работы с беспилотниками. Этот вопрос активно решается, уже идут переговоры, подчеркнул он.