Украина придумала, где спрятать истребители F-16 от российских ракет Генерал ВСУ Голубцов: Украина разместит часть истребителей F-16 за границей

Фото: Air Force Staff Sgt. Dallin Wrye/defense.gov

F-16

Часть американских истребителей F-16, переданных Украине союзниками, придется разместить за границей, сообщил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов в беседе с порталом «Цензор». По его словам, это необходимо, чтобы техника не стала «мишенями» для ВС РФ. Кроме того, такой способ поможет ВСУ всегда иметь в доступе определенное количество самолетов, соответствующее числу пилотов.

Для того, чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут, — сообщил Голубцов.

Истребители, размещенные за границей, также могут стать резервом на случай ремонтных работ или замены неисправной техники, добавил он. Кроме того, их смогут использовать украинские пилоты, проходящие обучение за рубежом.

Ранее также сообщалось, что Франция сможет передать Украине не больше шести истребителей Mirage 2000-5. По информации СМИ, если Париж захочет поставить больше самолетов, то их придется искать у других союзников. Всего Франция располагает 26 экземплярами.