Британия объявила о выделении очередного пакета помощи Украине Правительство Британии анонсировало пакет помощи Украине на сумму $310 млн

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Глава правительства Великобритании Риши Сунак официально анонсирует выделение нового пакета помощи Украине на саммите G7 в Италии, информировала пресс-служба премьерской канцелярии. По их данным, сумма финансирования составит около $310 млн (£242 млн).

Премьер-министр объявит о выделении до £242 млн на двустороннюю помощь Украине, чтобы содействовать обеспечению ее срочных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей, а также заложить фундамент для долгосрочного экономического и социального развития и реконструкции, — следует из сообщения.

Лондон рассчитывает приложить все усилия, чтобы остановить украинский конфликт, уточнили в британском правительстве. На саммите Сунак также обсудит с партнерами вопрос об использовании замороженных российских активов для помощи Киеву.

Ранее премьер Великобритании обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сами решают, по каким целям наносить удары предоставленным Лондоном оружием. Как признался Сунак, он регулярно общается с украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом политик дал положительный ответ на вопрос, предоставило бы Соединенно Королевство разрешение на применение вооружения британского производства при ударах по РФ.