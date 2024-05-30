«Как действуют ВСУ — их дело»: Сунак о выборе целей Украины Сунак заявил, что ВСУ имеют право сами определять цели на территории России

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в интервью газете The Times заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сами решают, по каким целям наносить удары предоставленным Лондоном оружием. Он добавил, что регулярно общается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как действуют ВСУ — их дело. Но я горжусь, что мы были первой страной, которая передала Украине вооружения повышенной дальности, — подчеркнул Сунак.

Он признал, что положительно ответил бы на просьбу Киева разрешить наносить удары по территории России оружием Соединенного Королевства. При этом Сунак отказался комментировать «оперативные вопросы».

Если США разрешат ВСУ наносить удары вглубь российских территорий, основной целью украинской армии могут стать военные производства глубоко в тылу России, предположил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он уточнил, что в список основных целей могут попасть также элементы логистики, государственного управления и объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения.

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол ранее продемонстрировал карту Украины и России, где были указаны зоны поражения ракет ATACMS, переданных Киеву. Маккол обратился к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом разрешить украинской стороне наносить удары по объектам на российской территории.