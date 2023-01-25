В Запорожье сообщили об уничтожении командования 128-й бригады ВСУ Рогов: уничтожено командование 128-й бригады ВСУ в Запорожской области

Фото: Министерство обороны РФ

В Запорожской области уничтожено командование 128-й горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в эфире телеканала НТС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ранее гибель командного состава ВСУ там не фиксировалась.

Теперь уже и в Запорожской области уничтожен командный пункт 128-й бригады, до этого у них командный состав не погибал, — сказал Рогов.

Он также добавил, что основные боевые действия в регионе в настоящее время ведутся по линии Каменское — Гуляйполе — Орехов.

Ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы России взяли под контроль несколько населенных пунктов в Запорожской области. На Пологовском участке российская армия начала продвижение в направлении города Гуляйполе. Он также отметил, что планы вооруженных сил Украины провести широкое наступление в регионе сорваны. По словам Рогова, упредительные действия российских войск не дали шансов украинским войскам прорваться к Азовскому морю.

Также Рогов рассказал, что украинские военнослужащие отказались выходить на позиции под Гуляйполем на линии соприкосновения в регионе. Он подчеркнул, что такая ситуация наблюдается на протяжении двух дней.