«Выбили с опорных пунктов»: ВС РФ взяли несколько сел в Запорожской области Рогов рассказал о продвижении ВС РФ в Запорожской области

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России взяли под контроль несколько населенных пунктов в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. На Пологовском участке российская армия начала продвижение в направлении города Гуляйполе.

Наши бойцы выбили и выдавили боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ) с нескольких опорных пунктов на оборонительном рубеже Малиновка — Чаривное — Червоное. Это именно тот участок фронта, где боевики из 102-й Ивано-Франковской бригады теробороны ВСУ имени гауптмана Дмитра Вiтовського массово отказываются выполнять приказы по выдвижению на боевые позиции, — заявил Рогов.

Он также добавил, что планы вооруженных сил Украины провести широкое наступление в регионе сорваны. По словам Рогова, упредительные действия российских войск не дали шансов украинским войскам прорваться к Азовскому морю.

Ранее Рогов сообщал, что российская армия вскрыла позиции ВСУ на трех линиях обороны. По его словам, ВСУ ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике. Тактические успехи российской армии, а также точная работа артиллерии и авиации позволяют постепенно сдвигать линию фронта к северу, добавил он.