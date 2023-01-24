«Пусть запорожские умирают»: Рогов заявил об отказе ВСУ биться у Гуляйполя Рогов: подразделения ВСУ отказываются выходить на позиции под Гуляйполем

Фото: МО Украины

Член главного совета военной администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военнослужащие отказались выходить на позиции под Гуляйполем на линии соприкосновения в регионе. В эфире радиостанции «Комсомольская правда» он отметил, что такая ситуация наблюдается на протяжении двух дней.

Они (102-я бригада теробороны ВСУ. — прим. NEWS.ru) сказали, что пусть это делают запорожские, пусть они тут умирают, почему мы это должны делать. Мы во втором ряду стоим и контролируем, — сказал Рогов.

По его словам, массовый отказ произошел со стороны бойцов из 102-й бригады теробороны ВСУ из Ивано-Франковска. Рогово располагает сведениями о том, что военные отказались выполнять приказы по выдвижению на боевые позиции под Гуляйполем, где должны были оборудовать огневые позиции и опорные пункты в селе Малиновка и в Червоном.